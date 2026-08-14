पत्नी पर था अवैध संबंध का शक, फरीदाबाद के ऑटो ड्राइवर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
फरीदाबाद में एक ऑटो चालक मल्कीत सिंह ने अपनी पत्नी के अवैध संबंध के शक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी ...और पढ़ें
HighLights
फरीदाबाद में ऑटो चालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की।
पत्नी के अवैध संबंध के शक में उठाया यह कदम।
पुलिस ने शव कब्जे में लिया, मामले की जांच जारी।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पत्नी के किसी युवक के साथ अवैध संबंध होने के संदेह में इस्माइलपुर निवासी ऑटो चालक मल्कीत सिंह ने फांसी लगाकर जान दे दी।
बताया जा रहा है कि पत्नी के दीपक नाम के युवक के साथ संबंध होने के शक को लेकर पति-पत्नी के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। बृहस्पतिवार को मल्कीत ने फांसी लगा ली।
पुलिस ने शुरू की जांच
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार, मल्कीत सिंह ऑटो चलाता था और इस्माइलपुर में रहता था। उसे लंबे समय से शक था कि उसकी पत्नी के दीपक नाम के युवक के साथ संबंध हैं।
फांसी लगाकर दी जान
इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर कहासुनी और विवाद होता था। बृहस्पतिवार को भी घर में विवाद की स्थिति बनी थी। इसके बाद मल्कीत ने फांसी लगा ली।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया।
पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। अभी तक घटना के संबंध में किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है।