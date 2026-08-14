पत्नी पर था अवैध संबंध का शक, फरीदाबाद के ऑटो ड्राइवर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पत्नी के किसी युवक के साथ अवैध संबंध होने के संदेह में इस्माइलपुर निवासी ऑटो चालक मल्कीत सिंह ने फांसी लगाकर जान दे दी।

बताया जा रहा है कि पत्नी के दीपक नाम के युवक के साथ संबंध होने के शक को लेकर पति-पत्नी के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। बृहस्पतिवार को मल्कीत ने फांसी लगा ली।

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार, मल्कीत सिंह ऑटो चलाता था और इस्माइलपुर में रहता था। उसे लंबे समय से शक था कि उसकी पत्नी के दीपक नाम के युवक के साथ संबंध हैं।