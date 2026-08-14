Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    पत्नी पर था अवैध संबंध का शक, फरीदाबाद के ऑटो ड्राइवर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 11:50 AM (IST)

    फरीदाबाद में एक ऑटो चालक मल्कीत सिंह ने अपनी पत्नी के अवैध संबंध के शक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी ...और पढ़ें

    पत्नी के अवैध संबंध होने के शक में ऑटो ड्राइवर ने आत्महत्या की। फोटो - AI जनरेटेड

    पत्नी के अवैध संबंध होने के शक में ऑटो ड्राइवर ने आत्महत्या की। फोटो - AI जनरेटेड

    HighLights

    1. फरीदाबाद में ऑटो चालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की।

    2. पत्नी के अवैध संबंध के शक में उठाया यह कदम।

    3. पुलिस ने शव कब्जे में लिया, मामले की जांच जारी।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पत्नी के किसी युवक के साथ अवैध संबंध होने के संदेह में इस्माइलपुर निवासी ऑटो चालक मल्कीत सिंह ने फांसी लगाकर जान दे दी।

    बताया जा रहा है कि पत्नी के दीपक नाम के युवक के साथ संबंध होने के शक को लेकर पति-पत्नी के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। बृहस्पतिवार को मल्कीत ने फांसी लगा ली।

    पुलिस ने शुरू की जांच

    सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार, मल्कीत सिंह ऑटो चलाता था और इस्माइलपुर में रहता था। उसे लंबे समय से शक था कि उसकी पत्नी के दीपक नाम के युवक के साथ संबंध हैं।

    फांसी लगाकर दी जान

    इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर कहासुनी और विवाद होता था। बृहस्पतिवार को भी घर में विवाद की स्थिति बनी थी। इसके बाद मल्कीत ने फांसी लगा ली।

    घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया।

    पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। अभी तक घटना के संबंध में किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है।