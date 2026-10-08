फरीदाबाद: कम्युनिटी सेंटर में अभ्यास पर रोक से नाराज आर्चरी खिलाड़ी धरने पर

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-दो कम्यूनिटी सेंटर के सामने बृहस्पतिवार देर शाम आर्चरी खिलाड़ी अपने पदक लेकर धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही खिलाड़ियों को कम्यूनिटी सेंटर का ताला खोलो के नारे लगाए।

दरअसल पिछले काफी समय से कम्यूनिटी सेंटर में आर्चरी खिलाड़ी प्रशिक्षक की देखरेख में अभ्यास कर रहे हैं। अब आरडब्ल्यूए की ओर से खिलाड़ियों को अभ्यास करने से रोका जा रहा है। इसके साथ ही आरडब्ल्यूए की ओर से प्रशिक्षक द्वारा कम्यूनिटी सेंटर में कब्जा करने की शिकायत अग्रसेन पुलिस चौकी में भी दी गई है।

वार्ड-42 के पार्षद दीपक यादव ने बताया कि यह कम्यूनिटी सेंटर उनके एरिया में आता है। अभी तक इसका संचालन एचएसवीपी और आरडब्ल्यूए की ओर से मिलकर किया जाता था। लेकिन अब उनको बिना जानकारी दिए ही इस कम्यूनिटी सेंटर को प्राइवेट एजेंसी को सौंप दिया है। जो यहां पर लोगों से कार्यक्रम की मोटी फीस भी वसूल रही है। इसको लेकर उन्होंने एचएसवीपी के अधिकारियों को भी पत्र लिखा था।

इसके साथ ही एजेंसी से कम्यूनिटी सेंटर वापस लेने की मांग की थी। पार्षद के अनुसार आर्चरी प्रशिक्षक ने दो कमरे कम्यूनिटी सेंटर में लिए गए है। जहां पर वह खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं। यहां पर अभ्यास करने वाले खिलाड़ी कई पदक भी जीत चुके हैं। अब उनसे सेंटर खाली करने को कहा जा रहा है।