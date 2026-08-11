दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगेंगे 450 एनपीआर कैमरे, ओवरस्पीड पर कसेगा शिकंजा

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर अब निगरानी और सख्त होने जा रही है। फरीदाबाद क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर करीब 450 एनपीआर (नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के माध्यम से वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान के साथ यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने में मदद मिलेगी। पुलिस की योजना है कि एक्सप्रेसवे पर ओवरस्पीड और रेड लाइट जम्प जैसी घटनाओं पर प्रभावी निगरानी रखी जाए।

फरीदाबाद पुलिस ने एनपीआर कैमरे लगाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को पत्र लिखा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार संभवतः एक माह के भीतर एक्सप्रेसवे पर करीब 450 कैमरे लगाए जा सकते हैं। कैमरे लगने के बाद एक्सप्रेसवे पर गुजरने वाले वाहनों की निगरानी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान करना आसान होगा।

नौ चौराहों पर ट्रैफिक लाइट की योजना एक्सप्रेसवे पर फरीदाबाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नौ चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने की भी योजना है। इसके लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) को पत्र भेजा गया है। ट्रैफिक लाइट लगने के बाद इन चौराहों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने और दुर्घटनाओं की आशंका कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

नंबर प्लेट से होगी वाहनों की पहचान एनपीआर कैमरों की मदद से वाहनों की नंबर प्लेट को रिकार्ड किया जा सकेगा। इससे किसी घटना के बाद संबंधित वाहन की पहचान करने में भी पुलिस को मदद मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर तेज गति से वाहन चलाने वालों और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए तकनीकी निगरानी को मजबूत किया जाएगा।