    Delhi Blast: अल-फलाह यूनिवर्सिटी से तीन दिन पहले छुट्टी लेकर निकला था डॉ. उमर, उसके जिगरी दोस्त का भी खुलासा

    By Deepak Pandey Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 04:07 PM (IST)

    लाल किले के सामने विस्फोट के मुख्य साजिशकर्ता डॉ. उमर, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर निकले थे। पुलिस ने डॉ. मुज्जमिल के कमरे से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन से पूछताछ की, क्योंकि उमर शुक्रवार के बाद संपर्क में नहीं थे और उनका मोबाइल भी बंद हो गया था।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। लाल किले के सामने आई-20 कार में हुए विस्फोट करने वाला डॉ. उमर मोहम्मद फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से धमाके से तीन दिन पहले छुट्टी लेकर निकला था।

    बताया जा रहा है कि वह शनिवार को अल-फलाह यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर घर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला।

    रविवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने डॉ. मुज्जमिल के किराए पर लिए गए कमरे से 360 किलो विस्फोटक सामग्री और हथियारों का जखीरा बरामद किया था। इसके अगले ही दिन सोमवार को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में धमाका हो गया।

    सूत्रों के अनुसार, डॉ. उमर मोहम्मद अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था, वह यहां पढ़ाता था। उसने श्रीनगर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमडी (मेडिसिन) की पढ़ाई पूरी की थी।

    कुछ समय तक वह अनंतनाग में रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में कार्यरत रहा, जिसके बाद उसे फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में नियुक्ति मिली थी। वह यहीं विश्वविद्यालय परिसर के हॉस्टल में रह रहा था।

    जांच एजेंसियों के एक अधिकारी ने बताया कि उमर के परिवार ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को जानकारी दी है कि वह छुट्टी लेकर घर आने वाला था, लेकिन वहां भी नहीं पहुंचा।

    मंगलवार को जांच एजेंसियों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी प्रबंधन से उमर के बारे में विस्तृत पूछताछ की। यूनिवर्सिटी प्रशासन से यह भी जानकारी मिली है कि परिसर से निकलने के बाद उसने किसी से कोई संपर्क नहीं किया था। उसका मोबाइल फोन भी उसी दिन से बंद आ रहा है।

    फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि वह विस्फोट से पहले पहले कहां-कहां गया था। दिल्ली पुलिस ने उसकी कार का 11 घंटे का रूट मैप भी निकाला है। बताया जा रहा है कि उमर और मुज्जमिल की आपस में जिगरी दोस्ती थी।

