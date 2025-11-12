विस्फोटक बरामदगी और आतंकियों की गिरफ्तारी के बीच डॉ. निसार 'लापता', अल-फलाह यूनिवर्सिटी में तैनाती पर सवाल

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। भारी मात्रा में विस्फोटक और आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ सवालों के घेरे में आई धौज स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत एक और कश्मीरी डाॅक्टर के तार आतंकियों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस के संयुक्त आपरेशन के बाद से ही वो लापता है।

इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डाॅ. निसार उल हसन बारामुला में सोपोर के अच्छाबल का रहने वाला है। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का करीबी रहा डाॅ. हसन कश्मीर डाॅक्टर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा है। वह श्रीनगर स्थित एसएमएचएस अस्पताल के मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत था लेकिन नवंबर 2023 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उसे राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। उस समय डाॅ. हसन समेत चार सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था।