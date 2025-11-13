Delhi Blast: खंदावली से मिली लाल रंग की कार की जांच में नया मोड़, एनआईए और पुलिस ने एक व्यक्ति को लिया हिरासत में
दिल्ली ब्लास्ट मामले में खंदावली से मिली लाल रंग की कार की जांच में नया मोड़ आया है। एनआईए और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। संदिग्ध से पूछताछ जारी है, जिससे ब्लास्ट के पीछे की साजिश का पर्दाफाश होने की संभावना है। जांच एजेंसियां मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। खंदावली गांव में जहां से लाल रंग की इको स्पोर्ट कार मिली है। वहां दिल्ली से विभिन्न जांच एजेंसी बुधवार की रात ही पहुंच गई थीं। इसमें एनआईए की टीम भी शामिल थी। जिस प्लाॅट पर कार खड़ी मिली, वह बताया जा रहा है कि फतेहपुर तगा गांव के एक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है। इस संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी जांच एजेंसी मौके पर ही हैं।
बता दें कि लाल किला धमाका मामले में जांच तेज करते हुए दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नई सीलमपुर इलाके में एक पते पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई लाल रंग की फोर्ड ईको स्पोर्ट कार से जुड़े सुरागों के आधार पर की गई थी। माना जा रहा है ये लाल ईको स्पोर्ट कार दिल्ली धमाकों से जुड़ी है। सामने आ रहा है कि धमाके को अंजाम देने में एक नहीं दो कार इस्तेमाल हुई थीं।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक कार के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में सीलमपुर का पता दर्ज था। वाहन का पंजीकरण डॉ. उमर उन नबी के नाम पर मिला है, लेकिन जांच में शक है कि गाड़ी खरीदने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार की स्वामित्व से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज की जांच की।
हालांकि, समाचार लेखन के समय तक यह जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी थी कि हिरासत में लिए गए शख्स से क्या जानकारी प्राप्त हो सकी है।
