Delhi Blast: खंदावली से मिली लाल रंग की कार की जांच में नया मोड़, एनआईए और पुलिस ने एक व्यक्ति को लिया हिरासत में

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। खंदावली गांव में जहां से लाल रंग की इको स्पोर्ट कार मिली है। वहां दिल्ली से विभिन्न जांच एजेंसी बुधवार की रात ही पहुंच गई थीं। इसमें एनआईए की टीम भी शामिल थी। जिस प्लाॅट पर कार खड़ी मिली, वह बताया जा रहा है कि फतेहपुर तगा गांव के एक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है। इस संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी जांच एजेंसी मौके पर ही हैं।

बता दें कि लाल किला धमाका मामले में जांच तेज करते हुए दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नई सीलमपुर इलाके में एक पते पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई लाल रंग की फोर्ड ईको स्पोर्ट कार से जुड़े सुरागों के आधार पर की गई थी। माना जा रहा है ये लाल ईको स्पोर्ट कार दिल्ली धमाकों से जुड़ी है। सामने आ रहा है कि धमाके को अंजाम देने में एक नहीं दो कार इस्तेमाल हुई थीं।