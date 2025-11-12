Delhi Blast: 'आतंकियों से कैंपस का कोई लेना-देना नहीं', डॉक्टरों की गिरफ्तारी पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी का बयान

डिजिटल डेस्क, फरीदाबाद। फरीदाबाद के धौज स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दो डॉक्टरों के नाम आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर यूनिवर्सिटी ने अपना पक्ष जारी किया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉ. भूपिंदर कौर ने बुधवार को मामले में खेद जताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में हिरासत में लिए गए दो डॉक्टरों यूनिवर्सिटी का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि संस्थान का इन डॉक्टरों के साथ केवल पेशेवर संबंध है। दिल्ली ब्लास्ट से कैंपस का कनेक्शन जुड़ा इसके लिए उनको खेद है, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी तरह की गलत गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जाता है।

बयान में कहा गया, "हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम से बेहद दुखी और व्यथित हैं और इसकी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं इन दुखद घटनाओं से प्रभावित सभी निर्दोष लोगों के साथ हैं। हमें यह भी पता चला है कि हमारे दो डॉक्टरों को जांच एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया है।" वाइस चांसलर ने मामले की जांच को लेकर पुलिस का सहयोग करने की बात कही है। साथ ही छात्रों से कैंपस में शांति बनाए रखने की अपील की है।

क्यों सुर्खियों में आई अल-फलाह यूनिवर्सिटी? बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी तब सुर्खियों में आई जब वहां कार्यरत दो डॉक्टरों को 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद होने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट में दस लोगों की मौत मामले का संदिग्ध डॉक्टर उमर मोहम्मद भी इसी यूनिवर्सिटी में कार्यरत था। पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा टीमें परिसर की छानबीन कर रही हैं और इस सिलसिले में 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं, जबकि 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें डॉक्टर और छात्र शामिल हैं।