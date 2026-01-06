20 साल बाद महिला के शरीर से निकली बंदूक की गोली, हर कोई हैरान; ऐसे खुला चौंकाने वाला रहस्य

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। फरीदाबाद में डबुआ कॉलोनी में रहने वाली महिला 20 साल तक अपने कमर के नीचले हिस्से में गोली लेकर घूमती रही। उसको किसी भी दर्द का अहसास नहीं हुआ। कुछ दिन पहले महिला के कमर के नीचले हिस्से में फोड़ा हुआ। फोड़ा धीरे-धीरे पक गया।

वहीं, पास में रहने वाली बुजुर्ग महिला की सलाह पर फोड़े वाले हिस्से पर लेप किया गया। लेप के बाद फोड़े के अंदर नोकीली चीज दिखी। जिसको महिला ने खुद ही खीच कर निकाल दिया, जिसके बाद सब हैरान हो गए। क्योंकि वह नोकीली चीज बंदूक की गोली थी।

डबुआ कॉलोनी में रहने वाली कविता के चार बच्चे हैं। पति ड्राइवर का काम करता है। कविता के अनुसार, उसको कभी अहसास नहीं हुआ कि उसको कमर के नीचले हिस्से में गोली लगी है। मानेसर की रहने वाली कविता का कहना है कि स्कूल में पेपर देते समय उसको कमर के नीचले हिस्से में काफी दर्द का अहसास हुआ, जब वह 12 साल की थी।