बल्लभगढ़ मेन बाजार में गरजा बुलडोजर, ठेले-पटरी पर चला अर्थमूवर; अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज
बल्लभगढ़ के मेन बाजार में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। संयुक्त सचिव करण सिंह भगोरिया के नेतृत्व में रेहड़ी-पटरी वालों को हटाया गया। दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित होता है, और सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं हैं। निगम ने चेतावनी दी है कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। मेन बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए तैनात नगर निगम की अर्थमूवर्स ने शुक्रवार को एक बार फिर रेहड़ी-पटरी वालों को हटाने का अभियान चलाया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। दस्ते का नेतृत्व नगर निगम के संयुक्त सचिव करण सिंह भगोरिया कर रहे थे, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे। मेन बाजार में दुकानदार अपनी दुकानों के सामने ठेले लगाकर अतिक्रमण करते हैं और किराया भी वसूलते हैं।
बाजार के दोनों तरफ दुकानों के सामने ठेले खड़े या खड़े रहते हैं, जिसके पीछे दुकानदारों और ग्राहकों के वाहन खड़े रहते हैं। इस अतिक्रमण के कारण बाजार से वाहन का गुजरना मुश्किल हो जाता है। शनिवार और रविवार को दिन भर ट्रैफिक जाम रहता है। बाजार में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। महिलाओं के गले से अक्सर सोने की चेन, अन्य गहने और पर्स चोरी हो जाते हैं।
फरीदाबाद में हाल ही में कई आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ऐसे लोग ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में खास सावधानी बरतें। बाजार में गाड़ी खड़ी करने वाले ठेले वालों का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। मार्केट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन ने मीटिंग करके कॉर्पोरेशन से इन ठेलों को हटाने की रिक्वेस्ट की है।
दुकानदारों ने कॉर्पोरेशन अधिकारियों से मार्केट में खड़े ठेलों और प्लेटफॉर्म को हटाने की रिक्वेस्ट की है। अब, दुकानदारों की रिक्वेस्ट के बाद, कॉर्पोरेशन ने अपने अर्थमूवर से मार्केट में खड़े ठेलों को हटाने का कैंपेन शुरू किया है। इसी कैंपेन के तहत, शुक्रवार को अर्थमूवर से तोड़फोड़ की गई।
किसी को भी मार्केट में दुकानों के सामने ठेले पार्क करके या प्लेटफॉर्म रखकर कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर रेहड़ी वाले तोड़फोड़ से बचना चाहते हैं, तो उन्हें मार्केट में कब्ज़ा करने के बजाय दूसरी जगह चले जाना चाहिए। अगर मार्केट में कोई ठेला पार्क किया जाता है, तो उसे तोड़ दिया जाएगा। कोई भी दुकानदार किसी को भी अपनी दुकान के सामने ठेला पार्क करने की इजाज़त न दे।
-करण सिंह भगोरिया, जॉइंट कमिश्नर, नगर निगम ज़ोन, बल्लभगढ़
