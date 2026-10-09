बल्लभगढ़-पलवल मेट्रो परियोजना को मिली सैद्धांतिक मंजूरी, औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी





फरीदाबाद के सेक्टर-58-59 और पृथला के आसपास काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो गया है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में आने-जाने का अभी तक निजी वाहन, आटो ही सबसे बड़ा साधन है। मेट्रो के शुरू होने से इन औद्योगिक क्षेत्रों में आने-जाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। -सचिन मडोतिया



मेट्रो बल्लभगढ़ से आगे केजीपी व केएमपी तक जाएगी। मेट्रो से सीधे लोग इन मार्गों पर आ-जा सकेंगे।

मेट्रो से मेवात, होडल जैसे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र के लोग मेट्रो से पृथला और सेक्टर-58-59 के उद्योगों में काम करने आएंगे। -सोहनपाल सिंह छोंकर



पहले पलवल-होडल तक आने-जाने के लिए रेल सबसे अच्छा साधन था। कोरोना के समय काफी ईएमयू ट्रेन बंद हो गई जो अभी तक पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई हैं। अब पलवल से लोगों का आवागन अपने निजी वाहनों या आटो से होता है। मेट्रो विस्तार से पलवल-होडल के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। -तरुण सिंगला



किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर कनेक्टिविटी का होना जरूरी है। दिल्ली से बल्लभगढ़ तक मेट्रो आई तो यहां के लोगों को सुविधा मिली। अब यदि मेट्रो पलवल तक जाएगी तो इससे बल्लभगढ़़-फरीदाबाद के लोगों के बीच व्यापारिक रिश्ते बेहतर होंगे और क्षेत्र का विकास होगा। -निर्मल गुप्ता