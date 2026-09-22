ऊंचा गांव-साहूपुरा सड़क का निर्माण जल्द, 1.30 करोड़ से बनेगी दो लेन सीमेंटेड सड़क

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। वर्षा का मौसम समाप्त हो चुका है। अब लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ऊंचा गांव से लेकर साहूपुरा जाट चौक तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने वाला है।

इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके बनने से सेक्टर-62-63-65 तथा दर्जनों गांवों के हजारों ग्रामीणों का आवागमन सुगम होगा और लोग समय से अपने घर आ-जा सकेंगे।

ऊंचा गांव से साहूपुरा तक सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग देखता है। इस सड़क को बनाए डेढ़ दशक का समय बीत चुका है। ऊंचा गांव से साहूपुरा जाट चौक तक सड़क की लंबाई ढाई किलोमीटर है।

सड़क पर लंबे से समय से तारकोल कंकरीट की परत न डालने के कारण काफी चौड़े और बड़े गड्ढे बने हुए हैं। इन गडढ़ों के कारण रात के अंधेरे में कई बार दो पहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो जाते हैं।