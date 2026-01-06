फरीदाबाद में आज से शुरू होगी गुरुजी की ट्रेनिंग, सीखेंगे बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाना

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निपुण हरियाणा मिशन के तहत बल्लभगढ़ आंबेडकर चौक स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षकों के लिए एफएलएन ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार से 13 जनवरी तक बल्लभगढ़ खंड के 160 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में शिक्षकों को सूचित कर दिया गया है। सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से हिस्सा लेने के लिए आदेश दिए गए हैं।



प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की जााएगी। गणित में संख्या पहचान, संख्या बोध, जोड़-घटाव, गणना कौशल और सरल समस्या समाधान से संबंधित चरणबद्ध गतिविधियां को शामिल करने के प्रति शिक्षकों को प्रेरित किया जाएगा।

शिक्षकों को कक्षा स्तर के अनुसार बच्चों में पठन प्रवाह, समझ के साथ पढ़ने, शब्द पहचान, वाक्य निर्माण और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने की रणनीतियां बताई जाएंगी। हिंदी शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिससे शिक्षक कक्षा में परंपरागत की बजाय रोचक तरीके से विषयों पढ़ाएंगे। सीखने में पिछड़ रहे विद्यार्थियों की पहचान कर छोटे समूहों में बांटकर अधिक ध्यान दिया जाएगा।