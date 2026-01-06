Language
    फरीदाबाद में आज से शुरू होगी गुरुजी की ट्रेनिंग, सीखेंगे बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाना

    By Nibha Rajak Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:42 AM (IST)

    बल्लभगढ़ खंड के 160 प्राथमिक शिक्षकों को निपुण हरियाणा मिशन के तहत एफएलएन प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण मंगलवार से 13 जनवरी तक राजकीय कन्या वरिष् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निपुण हरियाणा मिशन के तहत बल्लभगढ़ आंबेडकर चौक स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षकों के लिए एफएलएन ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है।

    मंगलवार से 13 जनवरी तक बल्लभगढ़ खंड के 160 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में शिक्षकों को सूचित कर दिया गया है। सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से हिस्सा लेने के लिए आदेश दिए गए हैं।

    प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की जााएगी। गणित में संख्या पहचान, संख्या बोध, जोड़-घटाव, गणना कौशल और सरल समस्या समाधान से संबंधित चरणबद्ध गतिविधियां को शामिल करने के प्रति शिक्षकों को प्रेरित किया जाएगा।

    शिक्षकों को कक्षा स्तर के अनुसार बच्चों में पठन प्रवाह, समझ के साथ पढ़ने, शब्द पहचान, वाक्य निर्माण और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने की रणनीतियां बताई जाएंगी। हिंदी शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिससे शिक्षक कक्षा में परंपरागत की बजाय रोचक तरीके से विषयों पढ़ाएंगे। सीखने में पिछड़ रहे विद्यार्थियों की पहचान कर छोटे समूहों में बांटकर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

    चार बैच में दिया जाएगा शिक्षकों को प्रशिक्षण

    प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इससे पहले शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ट्रेनिंग दी गई थी। विभाग द्वारा नियुक्त प्रशिक्षक शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। शिक्षकों के चार बैच बनाए गए हैं। एक बैच में 40 शिक्षक हैं। शिविर में सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से शामिल होना है, आनलाइन एप पर हाजिरी लगेगी। यदि शिक्षक शामिल नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में मुख्य अध्यापक से जवाब मांगा जाएगा।


    प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण मंगलवार से शुरू हो रहा है। इसमें सभी शिक्षकों के लिए शामिल होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण शिविर में रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।


    -महेंद्र सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी, बल्लभगढ़