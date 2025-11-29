Faridabad: अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माण पर वन विभाग ने फिर शुरू की कार्रवाई, मोबाइल टावर भी हटाया

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। अरावली वन क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ वन विभाग ने एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग की ओर से मोबाइल टावर सहित टीन शेड तथा अन्य अतिक्रमण का पाली क्षेत्र से सफाया किया गया। सूरजकुंड रोड पर मैरिज गार्डन को जाने वाले रास्ते (पीएलपीए के अंतर्गत आने वाले) को भी खोद दिया गया है। जिससे आवागमन रूक गया है।

करीब साढ़े तीन महीने बाद एक बार फिर अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। वन क्षेत्र से सबसे पहले मोबाइल टावरों को हटाया जाएगा। पाली एरिया से दस मोबाइल टावरों को नोटिफाई किया गया है। यह वन क्षेत्र में लगे हुए हैं। मोबाइल टावर कंपनियों को नोटिस दिया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल टावर अवैध तरीके से वन क्षेत्र में लगाए गए हैं, यदि कंपनियां स्वयं मोबाइल टावर नहीं हटाएगी तो विभाग की ओर से गिरा दिया जाएगा। मोबाइल टावरों से जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है।

रास्ते की कर दी खुदाई शुक्रवार को वन विभाग की ओर से सूरजकुंड और आस-पास के हिस्सों में वन क्षेत्र में बने मैरिज गार्डेन, बैंक्वेट हाल और व्यवसायिक इकाइयों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली रोड को विभाग की टीम ने खोद दिया है। जिससे आवागमन बंद हो गया है।