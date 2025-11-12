सुबह सुबह अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची पुलिस टीम, 25 को हिरासत में लिया और 10 से बंद कमरे में की पूछताछ
फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में फरीदाबाद और दिल्ली पुलिस की टीम ने सुबह छापा मारा। क्राइम ब्रांच ने 10 लोगों को कमरे में बंद कर पूछताछ की, जिनमें डॉक्टर और छात्र शामिल थे। कॉलेज जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है, केवल मरीजों को अस्पताल जाने की अनुमति है। पुलिस अब तक 50 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में फरीदाबाद और दिल्ली पुलिस की टीम बुधवार को सुबह नौ बजे ही पहुंच गई। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही क्राइम ब्रांच की टीमों ने 10 और लोगों को एक कमरे में बैठाकर पूछताछ शुरू कर दी है। इनमें डॉक्टर और छात्र दोनों शामिल है। पुलिस टीम ने इस दौरान पूछताछ के लिए 25 लोगों को हिरासत में लिया है।
अभी तक जांच टीम करीब 50 लोगों से इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। कैंपस में कॉलेज की तरफ जाने वाले रास्ते को आम लोगों के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। केवल मरीज कैंपस में ही मौजूद अस्पताल में इलाज के लिए जा सकते हैं। मालूम हो कि लाल किले पर हुए कार धमाके का कनेक्शन फरीदाबाद में मिले विस्फोटक से जुड़ा है।
तबलीगी जमात के सदस्यों को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया
उल्लेखनीय है कि इससे पहले, मंगलवार को जांच के लिए पुलिस की छह टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। पुलिस ने वहां पर 13 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। इसके अलावा फतेहपुर तगा गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान तबलीगी जमात से जुड़े 10 लोगों को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया।
दिल्ली धमाका : दिनभर सुस्त, शाम को चुस्त दिखाई दी पुलिस
धौज व फतेहपुर तगा में विस्फोटक सामग्री और उसके बाद शाम को दिल्ली में हुए बम धमाके के अगले दिन यानी मंगलवार को शहर की पुलिस अलर्ट दिखाई नहीं दी। दिनभर शहर में बेरिकेडिंग तो भी लेकिन पुलिसकर्मी नदारद रहे। एक-दो जगह पुलिसकर्मी दिखाई दिए तो चेकिंग की बजाए अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त रहे। हालांकि दिन ढलते ही नाकेबंदी सख्त कर दी गई थी, पुलिसकर्मी भी नजर आए।
सवाल यह भी है कि शहर बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है और दिनभर पुलिस सक्रिय दिखाई नहीं दी। जबकि कम से कम कुछ दिन तक तो पुलिस को सड़कों पर दिखाई देना चााहिए था। वैसे भी दिल्ली की घटना को लेकर आसपास के जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। बार्डर पर बरत रहे सख्ती पुलिस प्रवक्ता के अनुसार सबसे अधिक सख्ती बार्डर पर बरती जा रही है। आने-जाने वालों की जांच हो रही है।
पुलिस आयुक्त सतेंद्र गुप्ता ने बताया कि थाना, चौकी सहित क्राइम ब्रांच में नियुक्त पुलिसकर्मी भी सड़कों पर जांच करने उतर गए हैं। सभी को रातभर सक्रिय रहने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रमुख रूप से उन वाहनों की जांच की जा रही है, जिन पर दूसरे प्रदेशों की नंबर प्लेट लगी हुई है। याद रहे फरीदाबाद की सीमा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम व पलवल से लगती है। ऐसे में संदिग्धों के फरीदाबाद में छुपने होने की आशंका भी हो सकती है। मेट्रो स्टेशन व रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस जांच कर रही है।
