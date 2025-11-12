Delhi Blast: लाल किले पर हुए कार धमाके में सब कुछ साफ! कैसे रचाया साजिश और कहां हुआ सारा खेल?

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। लाल किले के सामने हुए कार बम धमाके के तार फरीदाबाद से जुड़ने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गई है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी में कार्यरत डॉ. मुजम्मिल के धौज गांव और फतेहपुर तगा स्थित परिसरों से 2923 किलोग्राम विस्फोटक और हथियार बरामद किए हैं।

फरीदाबाद से जुड़े दिल्ली बम धमाके के बाद मंगलवार को दिल्ली और फरीदाबाद पुलिस की छह अलग-अलग टीमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के लिए पहुंचीं। जांच टीमें सुबह 10 बजे यूनिवर्सिटी परिसर पहुंचीं और पांच घंटे तक अंदर रहीं। दोपहर दो बजे तक उन्होंने सात डॉक्टरों समेत 13 लोगों को पूछताछ के लिए छोड़ दिया।

कुछ दिन पहले फतेहपुर तगा गांव आए तब्लीगी जमात के सदस्यों को भी पूछताछ के लिए धौज थाने बुलाया गया था। ये लोग कुछ दिन पहले अपने धर्म का प्रचार करने गांव आए थे। हालांकि, पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।

बताया जा रहा है कि पुलिस ने परिसर के अंदर लगभग 50 लोगों से पूछताछ की और उसके बाद ही 13 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें सात डॉक्टर, पाँच छात्र और एक युवती शामिल थे। एक जाँच अधिकारी के अनुसार, ये वे लोग थे जिनका मुज़म्मिल से निकट संपर्क था और ये एक-दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल होते थे।

हालाँकि, आतंकवादी घटना से अभी तक कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ है। हिरासत में लिए गए कुछ छात्रों के फ़ोन की जाँच की गई, तो उनकी चैट डिलीट पाई गईं। जब पुलिस अधिकारियों से इस डिलीट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।