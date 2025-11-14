Delhi Blast: अल फलाह के आतंकी कनेक्शन से छात्रों में घबराहट, छुट्टी कराकर बच्चों को लेने पहुंच रहे पैरेंट्स

डिजिटल डेस्क, फरीदाबाद। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम इस केस से और गहराई से जुड़ता जा रहा है। पिछले दो दिनों में जांच एजेंसियों द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस और यहां मौजूद आतंकियों के आवासों पर की गई लगातार छापेमारी ने माहौल पूरी तरह बदल दिया है। अब कैंपस में पढ़ने वाले छात्र भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उनके अभिभावक भी परेशान हो रहे हैं।

छात्रों में घबराहट, अभिभावक लेने पहुंच रहे यहां पर पढ़ रहे छात्रों और उनके पैरेंट्स की चिंता इस वक्त चरम पर है। पुलिस, NIA और फोरेंसिक टीमों की लगातार मौजूदगी ने छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि छात्र कक्षाओं में नहीं जा रहे हैं। पैरेंट्स अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच रहे और अपने बच्चों की छुट्टी कराकर अपने साथ ले जा रहे हैंञ अभिभावकों की चिंता क्यों बढ़ी? जैसे ही आतंकवादी गतिविधियों में अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. शाहीन, डॉ. मुजम्मिल और डॉ. उमर के नाम सामने आए, यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में आ गई। आतंक का अड्डा दिख रही यूनिवर्सिटी को लेकर अभिभावकों की चिंता कई गुना बढ़ गई।