ट्रैफिक बूथ में घुसा 8 फीट लंबा अजगर! पुलिसकर्मी के उड़े होश, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

फरीदाबाद में एक 8 फीट लंबा अजगर ट्रैफिक बूथ में घुस गया, जिससे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी डर गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई थी।

ट्रैफिक बूथ में घुसा अजगर। जागरण