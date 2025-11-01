Language
    ट्रैफिक बूथ में घुसा 8 फीट लंबा अजगर! पुलिसकर्मी के उड़े होश, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

    By Deepak Kumar PandeyEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:40 PM (IST)

    फरीदाबाद में एक 8 फीट लंबा अजगर ट्रैफिक बूथ में घुस गया, जिससे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी डर गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई थी।

    ट्रैफिक बूथ में घुसा अजगर। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। आईएमटी चौक पर बने ट्रैफिक बूथ में शनिवार को सुबह 8 फीट लंबा अजगर घुस गया। पुलिसकर्मी जब ड्यूटी पर पहुंचा तो उसने अजगर को देखा। सामने अजगर देखकर वह घबरा गया और खुद से ही उसे निकालने की कोशिश करने लगा।

    लेकिन जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पुलिसकर्मी सफल नहीं हुआ तो उसने वन विभाग की टीम को सूचना दी। विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को बाहर निकाला। इसके बाद उसको चंदावली में नहर के किनारे छोड़ दिया गया।