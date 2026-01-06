फरीदाबाद में तेज रफ्तार कार ने 10 साल के बच्चे को कुचला, मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद के सेक्टर-12 डिवाइडिंग रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने 10 साल के बच्चे को टक्कर मार दी। इसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।

बताया गया कि टक्कर इतनी तेज थी कि बच्चा करीब 50 फुट दूर जाकर गिरा। चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

बच्चे का नाम हसीन रिसलम है, वह सेक्टर-10 में सड़क किनारे झुग्गी में परिवार के साथ रहता था। उसके पिता मेहरूद्दीन ने बताया कि वे लोग मूलरूप से असम के रहने वाले हैं। यहां कबाड़ बीनने का काम करते हैं। सोमवार शाम मेहरूद्दीन कबाड़ बीनने के लिए रिक्शा लेकर निकला था। हसीन रिसलम उसके पीछे-पीछे चल रहा था।