फरीदाबाद में तेज रफ्तार कार ने 10 साल के बच्चे को कुचला, मौके पर मौत
फरीदाबाद के सेक्टर-12 में एक तेज रफ्तार कार ने 10 वर्षीय हसीन रिसलम को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्चा अपने पिता के साथ कबाड़ बीन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद के सेक्टर-12 डिवाइडिंग रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने 10 साल के बच्चे को टक्कर मार दी। इसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।
बताया गया कि टक्कर इतनी तेज थी कि बच्चा करीब 50 फुट दूर जाकर गिरा। चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बच्चे का नाम हसीन रिसलम है, वह सेक्टर-10 में सड़क किनारे झुग्गी में परिवार के साथ रहता था। उसके पिता मेहरूद्दीन ने बताया कि वे लोग मूलरूप से असम के रहने वाले हैं। यहां कबाड़ बीनने का काम करते हैं। सोमवार शाम मेहरूद्दीन कबाड़ बीनने के लिए रिक्शा लेकर निकला था। हसीन रिसलम उसके पीछे-पीछे चल रहा था।
सेक्टर-12 डिवाइडिंग रोड पर रिक्शा से कबाड़ का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया। हसीन इसे उठाकर वापस रिक्शा में डाल रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने हसीन रिसलम को जोरदार टक्कर मार दी। कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। हसीन रिसलम करीब 50 फुट दूर जाकर गिरा। उसके पिता उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस का कहना है कि आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि टक्कर मारने वाली कार का पता लगाया जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।