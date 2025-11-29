Language
    भारत के सबसे महंगे VIP नंबर ‘HR 88 B 8888’ की बोली रद, तय समय में 1.17 करोड़ भुगतान न करने पर उठाया कदम

    By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:26 PM (IST)

    हरियाणा में 'HR 88 B 8888' नंबर प्लेट की रिकॉर्ड 1.17 करोड़ रुपये की बोली रद्द हो गई। बोलीदाता द्वारा समय पर भुगतान न करने के कारण प्रशासन ने यह कदम उठाया। अब यह नंबर फिर से नीलाम किया जाएगा। यह नंबर प्लेट भारत की सबसे महंगी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बन गई थी।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    डिजिटल डेस्क, दादरी। हरियाणा में कारों के लिए मिले विशेष नंबर ‘HR 88 B 8888’ की रिकॉर्ड तोड़ बोली रद कर दी गई है। बोलीदाता समय सीमा में भुगतान नहीं कर सका। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बोली रद कर दी और उसकी सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली। इस आकर्षक वाहन नंबर की बोली 1.17 करोड़ रुपए की लगी थी, जो इसे अब तक की भारत की सबसे महंगी कार रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बना रही थी। अब यह नंबर फिर से नीलामी में जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या फिर कोई इस नंबर पर रिकॉर्ड तोड़ेगा?

