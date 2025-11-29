भारत के सबसे महंगे VIP नंबर ‘HR 88 B 8888’ की बोली रद, तय समय में 1.17 करोड़ भुगतान न करने पर उठाया कदम
हरियाणा में 'HR 88 B 8888' नंबर प्लेट की रिकॉर्ड 1.17 करोड़ रुपये की बोली रद्द हो गई। बोलीदाता द्वारा समय पर भुगतान न करने के कारण प्रशासन ने यह कदम उठाया। अब यह नंबर फिर से नीलाम किया जाएगा। यह नंबर प्लेट भारत की सबसे महंगी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बन गई थी।
डिजिटल डेस्क, दादरी। हरियाणा में कारों के लिए मिले विशेष नंबर ‘HR 88 B 8888’ की रिकॉर्ड तोड़ बोली रद कर दी गई है। बोलीदाता समय सीमा में भुगतान नहीं कर सका। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बोली रद कर दी और उसकी सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली। इस आकर्षक वाहन नंबर की बोली 1.17 करोड़ रुपए की लगी थी, जो इसे अब तक की भारत की सबसे महंगी कार रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बना रही थी। अब यह नंबर फिर से नीलामी में जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या फिर कोई इस नंबर पर रिकॉर्ड तोड़ेगा?
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।