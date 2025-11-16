भिवानी: रेलवे लाइन पार करते समय हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

जागरण संवाददाता, भिवानी। ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक के स्वजन के बयान पर इत्तफाकिया मौत मामले की कार्रवाई की है। रविवार दोपहर में जिला नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है।

जानकारी के अनुसार सिटी स्टेशन लाइन पार क्षेत्र निवासी 65 वर्षीय सुरेश कुमार सिटी स्टेशन पर लाइन पार कर रहा था। अचानक ही ट्रेन आने की वजह से वह चपेट में आ गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं राजकीय रेलवे पुलिस चौकी की टीम ने मृतक के स्वजन के बयान पर इत्तफाकिया मौत मामले की कार्रवाई की है।