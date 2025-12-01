Language
    हरियाणा: नेशनल खिलाड़ी की हत्या का मामला, दूल्हे के भाई समेत तीन गिरफ्तार; शादी समारोह में हुआ था झगड़ा

    By Shiv Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:28 PM (IST)

    भिवानी में पावर लिफ्टिंग के नेशनल विजेता रोहित धनखड़ की हत्या के मामले में पुलिस ने दूल्हे के भाई समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सेल्फी लेने को लेकर हुए विवाद के बाद यह घटना रिवाड़ीखेड़ा गांव में हुई, जहां रोहित एक शादी में शामिल होने गए थे। आरोपियों ने रोहित और उसके दोस्त पर हमला किया, जिससे रोहित की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    नेशनल खिलाड़ी की हत्या मामले में तीन गिरफ्तार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भिवानी। पावर लिफ्टिंग में सात बार के नेशनल विजेता खिलाड़ी रोहतक जिले के गांव हुमायुंपुर वासी रोहित धनखड़ की हत्या मामले में पुलिस ने दूल्हे के भाई समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा।

    सेल्फी को लेकर हुआ था विवाद

    पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि सेल्फी लेने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि हाथापाई हो गई। एसएचओ विकास कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। तीनों ही आरोपित तिगडाना गांव के हैं। आरोपितों में एक शादी समारोह में दूल्हे का भाई भी है। गिरफ्तार आरोपितों में दूल्हे का भाई संजय उर्फ संजू, जितेंद्र बिल्लू, रोहित मोटा शामिल हैं।

    यह था मामला

    मामला 28 नवंबर की रात का भिवानी जिले के रिवाड़ीखेड़ा गांव का है। रिवाड़ीखेड़ा गांव में शादी थी और तिगड़ाना गांव से बरात आई थी। शादी में शामिल होने के लिए दादरी से युवक जतिन अपने दोस्त रोहतक के हुमायुंपुर वासी 26 वर्षीय रोहित धनखड़ के साथ आया था। दोनों रोहतक रहते हैं।

    रोहित पावर लिफ्टिंग में सात बार का नेशनल विजेता खिलाड़ी था। जतिन की बहन रिवाड़ीखेड़ा गांव में शादीशुदा है और उसकी बहन की ननद की शादी में शामिल होने के लिए दोनों आए थे। स्वजन का आरोप है कि शादी के दौरान रात को बरात में आए 10-15 युवकों ने वहां अभद्र व्यवहार करने और लड़कियों को अपशब्द बोलने पर रोहित और जतिन ने विरोध किया, जिस कारण कहासुनी हुई।

    उस समय बीच-बचाव कर दिया गया। बाद में रात करीब साढे़ 11 बजे रोहित और जतिन अपनी स्कार्पियो गाड़ी से रोहतक रवाना हो गए। मगर बामला रोड पर फाटक बंद था। इसी दौरान 15-20 युवक कई गाड़ियों में उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए और उनकी गाड़ी में पीछे से गाड़ी की टक्कर मारी। उसके बाद उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

    हमले में रोहित और जतिन दोनों को चोट आई। रोहित के सिर में गंभीर चोट आई। निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रोहित को पीजीआइ रोहतक रेफर कर दिया गया। जहां 29 नवंबर को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने चार नामजद सहित 15-20 अन्य पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया।

    पूरे शरीर पर थे चोट के निशान

    रोहित के चाचा सतीश ने कहा कि बदमाशों ने रोहित को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके पूरे शरीर पर चोटे के निशान थे। हमलावरों को लगा कि वह मर गया है और भाग गए। वह अभी भी जीवित था और रोहतक के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    उन्होंने कहा कि हम मामले में न्याय चाहते हैं और आरोपितों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर एक पदक विजेता खिलाड़ी के साथ ऐसा किया गया तो ये गुंडे एक आम आदमी के साथ क्या करेंगे।