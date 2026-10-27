रोजाना 2000 दीये बना रहा हरियाणा का ये कुम्हार, दीपावली पर बढ़ी मांग

संवाद सहयोगी, तोशाम। दीपावली पर्व नजदीक आते ही कुंभकार परिवारों ने मिट्टी के दीये बनाने और उनका स्टाक तैयार करने का काम तेज कर दिया है। बदलते दौर में डिजाइनदार दीयों की बढ़ती मांग के बीच मिट्टी के पारंपरिक दीयों की चमक भी बरकरार है। चाइनीज दीयों से लोगों का मोहभंग होने के चलते मिट्टी के दीयों की मांग बढ़ी है। ऐसे में कुंभकार परिवार दिन-रात मेहनत कर घरों को रोशन करने की तैयारी में जुटे हैं।

तोशाम निवासी 76 वर्षीय रामचंद्र प्रजापत पिछले 52 साल से मिट्टी के दीये बनाने का काम कर रहे हैं। वह अपने परिवार के साथ रोजाना करीब दो हजार दीये तैयार कर रहे हैं। दीपावली के लिए वह दीयों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। दीयों के साथ-साथ मिट्टी के बर्तन भी तैयार किए जा रहे हैं।

रामचंद्र प्रजापत ने बताया कि दीपावली का एक सीजन खत्म होते ही अगले साल की तैयारी शुरू कर देते हैं। सालभर अपने नियमित कारोबार के साथ दीयों का पर्याप्त स्टाक तैयार किया जाता है, ताकि त्योहार के समय मांग को पूरा किया जा सके। अब लोग पारंपरिक दीयों के साथ अलग-अलग डिजाइन वाले मिट्टी के दीपक भी पसंद कर रहे हैं।