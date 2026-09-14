2100 रुपये हरियाणा के इन महिलाओं को भी मिलेगा, लाडो लक्ष्मी योजना का हुआ विस्तार

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा अब और विस्तृत कर दिया गया है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि योजना के तहत अब 1.80 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। पात्र महिलाओं को हर माह 2,100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने तथा परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहयोग मिलेगा। उन्होंने पात्र महिलाओं से योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने का आह्वान किया।