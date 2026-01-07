कड़ाके की ठंड और पाले के कहर ने बढ़ाई हरियाणा के किसानों की चिंता, फसलों पर मंडराया खतरा

संवाद सहयोगी, बाढड़ा। दो दिन से दिन रात तेज धुंध के साथ बढ़ रही ठंड व पाला गिरने से गेहूं, सरसों की फसल प्रभावित हो रही हैं। जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में ही लगातार हो रहे मौसमी परिवर्तन से किसानों को अपनी फसल को लेकर चिंता बढ़ गई है। बाढड़ा उपमंडल क्षेत्र में लगातार दो दिनों से तेज शीतलहर चलने, कोहरा पड़ने से वातावरण में ठंड बढ़ने से आमजन की परेशानी भी बढ़ गई है।

पिछले सप्ताह ही दिन की गर्माहट के कारण हरियाणा के दक्षिणी इलाके में तथा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में बरसात की उम्मीद लगाई जा रही थी। बरसात होने के बाद बिजली से होने वाली सिंचाई व यूरिया के प्रयोग की निर्भरता भी कम होती। लेकिन वह उम्मीद पूरी नहीं हुई। बरसात के बजाय कड़ाके की ठंड और धुंध पड़ रही है। किसान समुंद्र काकड़ौली, देवीलाल नंबरदार, सतपाल सिंह, सतबीर सिंह इत्यादि ने बताया कि जनवरी में बढ़ रही यह ठंड गेहूं, सरसों व चने के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकती है।



किसानों ने बताया कि रबी सीजन में बरसात फसलों के लिए अमृतपान से कम नहीं है। लेकिन इस बार कोई विशेष बरसात नहीं हुई। अधिकतर खेतों में सिंचाई कार्य प्रभावित रहता है। जिससे इस समय की बारिश जरूरी होती है। गेहूं व सरसों समेत तिलहन, दलहन, सब्जी की फसलों, बागवानी इत्यादि सभी फसलों के लिए बूंदाबांदी जरूरी है।