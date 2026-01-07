Language
    कड़ाके की ठंड और पाले के कहर ने बढ़ाई हरियाणा के किसानों की चिंता, फसलों पर मंडराया खतरा

    By Hunny Soni Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:02 PM (IST)

    बाढड़ा उपमंडल में कड़ाके की ठंड, धुंध और पाले से गेहूं व सरसों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में मौसमी बदलाव से किसानों की चिंता ...और पढ़ें

    पिछले दो दिनों से बढ़ा है शीत लहर का सितम, किसानों में फसलों को लेकर बढ़ी चिंताएं (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, बाढड़ा। दो दिन से दिन रात तेज धुंध के साथ बढ़ रही ठंड व पाला गिरने से गेहूं, सरसों की फसल प्रभावित हो रही हैं। जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में ही लगातार हो रहे मौसमी परिवर्तन से किसानों को अपनी फसल को लेकर चिंता बढ़ गई है। बाढड़ा उपमंडल क्षेत्र में लगातार दो दिनों से तेज शीतलहर चलने, कोहरा पड़ने से वातावरण में ठंड बढ़ने से आमजन की परेशानी भी बढ़ गई है।

    पिछले सप्ताह ही दिन की गर्माहट के कारण हरियाणा के दक्षिणी इलाके में तथा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में बरसात की उम्मीद लगाई जा रही थी। बरसात होने के बाद बिजली से होने वाली सिंचाई व यूरिया के प्रयोग की निर्भरता भी कम होती। लेकिन वह उम्मीद पूरी नहीं हुई। बरसात के बजाय कड़ाके की ठंड और धुंध पड़ रही है। किसान समुंद्र काकड़ौली, देवीलाल नंबरदार, सतपाल सिंह, सतबीर सिंह इत्यादि ने बताया कि जनवरी में बढ़ रही यह ठंड गेहूं, सरसों व चने के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकती है।


    किसानों ने बताया कि रबी सीजन में बरसात फसलों के लिए अमृतपान से कम नहीं है। लेकिन इस बार कोई विशेष बरसात नहीं हुई। अधिकतर खेतों में सिंचाई कार्य प्रभावित रहता है। जिससे इस समय की बारिश जरूरी होती है। गेहूं व सरसों समेत तिलहन, दलहन, सब्जी की फसलों, बागवानी इत्यादि सभी फसलों के लिए बूंदाबांदी जरूरी है।

    इस बारिश से किसानों को अतिरिक्त मेहनत से निजात मिलती है और सिंचाई का खर्च कम होता है। अगर मौसम अनुकूल रहा तो सभी फसलों की बंपर पैदावार होगी। अब सबकी नजरें बरसात पर टिकी हैं। क्षेत्र के रेतीले इलाके में पहले बोई गई गेहूं की फसल में पीलेपन की शिकायत मिल रही थी। कुछ बूंदाबांदी हुई लेकिन पर्याप्त बरसात ना होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है।