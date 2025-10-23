Language
    भिवानी में तोशाम में बाइक फिसलने से गिरा शिक्षक, मौके पर ही तोड़ा दम

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:11 PM (IST)

    तोशाम के देवसर गांव के निवासी 40 वर्षीय सरकारी अध्यापक राजेश कुमार की मंगलवार को बादलवाला बिडौला सड़क पर एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मोटरसाइकिल फिसलने से हुए इस हादसे में उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

    Hero Image


    तोशाम: सड़क हादसे में शिक्षक की दर्दनाक मौत (File Photo)

    जागरण संवाददाता, तोशाम। देवसर निवासी 40 वर्षीय सरकारी अध्यापक राजेश कुमार की मंगलवार देर सायं बादलवाला बिडौला सडक़ मार्ग पर एक सडक़ हादसे में मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। गांव बादलवाला के नजदीक उनकी मोटरसाइकिल अचानक फिसल गई, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े।

    हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।