भिवानी में तोशाम में बाइक फिसलने से गिरा शिक्षक, मौके पर ही तोड़ा दम

तोशाम के देवसर गांव के निवासी 40 वर्षीय सरकारी अध्यापक राजेश कुमार की मंगलवार को बादलवाला बिडौला सड़क पर एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मोटरसाइकिल फिसलने से हुए इस हादसे में उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।



तोशाम: सड़क हादसे में शिक्षक की दर्दनाक मौत (File Photo)