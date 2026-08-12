भिवानी में नेशनल हाईवे पर लावारिस गोवंश का आतंक, रोजाना हो रहे हादसों में जा रही जानें; पेट्रोलिंग की मांग

चरखी दादरी, विज्ञप्ति। नेशनल हाईवे के किनारे और सड़क पर बैठे लावारिस गोवंश की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आए दिन तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आने से गोवंश की मौत हो रही है।

ताजा मामले में नेशनल हाईवे के किनारे बैठे एक लावारिस गोवंश को वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई और अन्य जगहों पर तीन गोवंश घायल हो गए। गोसेवक रिंपी फोगाट ने कहा कि हाईवे पर बेसहारा पशुओं की बढ़ती संख्या ना केवल पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो रही है, बल्कि वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुकी है।

उन्होंने कहा कि प्रतिदिन करीब दो-तीन गोवंश सड़क हादसों में जान गंवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में गंभीर कदम नहीं उठाए जा रहे। रिंपी फोगाट ने सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की कि नेशनल हाईवे पर पेट्रोलिंग सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।