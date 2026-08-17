Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

भिवानी के चरखी दादरी में स्कॉर्पियो गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई, कुल 15 गिरफ्तार; मुख्य आरोपियों की तलाश जारी

By Sandeep Sheoran Edited By: Anku Chahar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 12:15 PM (IST)

चरखी दादरी में 6 अगस्त को हुई स्कार्पियो गोलीकांड में पुलिस ने दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

भिवानी के चरखी दादरी में स्कॉर्पियो गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई (फोटो: जागरण)

भिवानी के चरखी दादरी में स्कॉर्पियो गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई (फोटो: जागरण)

HighLights

  1. चरखी दादरी गोलीकांड में दो और आरोपित पकड़े गए।

  2. अब तक कुल 15 लोग गिरफ्तार, शूटर फरार।

  3. 6 अगस्त को हुई फायरिंग में एक युवक की मौत।

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। शहर के कोर्ट रोड पर बीते छह अगस्त को सिटी पुलिस थाने के सामने स्कार्पियो सवार लोगों पर हुई अंधाधुंध फायरिंग मामले में पुलिस ने दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

मामले में अब तक साजिश रचने वाले, रेकी करने वाले, साजिश कर्ताओं को पनाह देने वाले इत्यादि 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन फायरिंग करने वाले तीनों शूटर दस दिन बाद भी पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं।

उल्लेखनीय है कि छह अगस्त 2026 को कोर्ट से पेशी भुगतकर लौट रहे स्कार्पियो सवार सात युवकों पर कोर्ट रोड पर सिटी पुलिस थाने के सामने तीन हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ करीब 30 राउंड फायरिंग की। जिसमें गाड़ी सवार सातों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

जिन्हें चरखी दादरी सिविल अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआइ रेफर किया गया। बाद में उपचार के दौरान घायल हिसार जिले के टोकस निवासी कीर्तिमान की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने साजिशकर्ता, पनाह देने वाले, रेकी करने वालों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया गया। मामले में अब पुलिस ने कलाली निवासी आरोपित दिक्षेंद्र उर्फ दोला व निमली निवासी नितिन उर्फ को गिरफ्तार किया गया। आरोपितों को को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 14 दिन का न्यायिक रिमांड मंजूर कर जिला जेल भेजने के आदेश दिए हैं।