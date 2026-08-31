भिवानी में 26वें दिन भी जारी रहा सफाई कर्मचारियों का धरना, स्थायी समाधान न होने पर जताई चिंता

संवाद सहयोगी, लोहारू। नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा धरना रविवार को 26वें दिन भी जारी रहा। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों का स्थायी समाधान नहीं हुआ है।

कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जातीं, तब तक उनका धरना और आंदोलन जारी रहेगा। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहर को स्वच्छ रखने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं।

गर्मी, बारिश और अन्य परिस्थितियों में भी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन उनकी समस्याओं और मांगों की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा। कर्मचारियों ने प्रशासन से मांग की कि उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द समाधान किया जाए, ताकि कर्मचारियों को बार-बार आंदोलन का रास्ता न अपनाना पड़े।

धरने के दौरान कर्मचारियों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए हाथ उठाकर अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और अब आंदोलन को तब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, जब तक उन्हें ठोस आश्वासन के साथ मांगों के समाधान की कार्रवाई दिखाई नहीं देती।

धरने की अध्यक्षता सफाई कर्मचारी नेता अशोक ने की। इस दौरान राजेंद्र, उपप्रधान अशोक कुमार वाल्मीकि, पूर्व प्रधान अनिल कुमार, धरना अध्यक्ष अशोक, संजय कुमार, कुलाब सिंह, महावीर, पप्पू, वेदपाल, सतबीर सिंह और मदन सिंह सहित अनेक सफाई कर्मचारी मौजूद रहे।

कर्मचारियों ने कहा कि उनका संघर्ष पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वे अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि सफाई व्यवस्था शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान भी उतना ही जरूरी है।