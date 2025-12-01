भिवानी में सड़क हादसा, दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत

संवाद सहयोगी, तोशाम। खानक में शुक्रवार देर शाम दो मोटरसाईकिलों की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसमें तुला दांगी निवासी गांव बारीसाखी जिला चतरा, झारखंड की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार दिलदार निवासी गांव खानक अपने सौतेले पिता तुला दांगी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर खानक क्रेशर जौन से घर लौट रहे थे।

करीब शाम छह बजे जब दोनों तोशाम-हिसार रोड पर कृष्ण टायर पंचर दुकान के नजदीक पहुंचे तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने लापरवाही से चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सडक़ पर गिर गए और तुला दांगी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दिलदार को मामूली चोटें आईं।