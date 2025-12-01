भिवानी में सड़क हादसा, दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत
तोशाम के खानक में दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक तुला दांगी झारखंड के रहने वाले थे। दिलदार नामक व्यक्ति अपने सौतेले पिता के साथ लौट रहा था तभी विपरीत दिशा से आ रही एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। तुला दांगी को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया और पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
संवाद सहयोगी, तोशाम। खानक में शुक्रवार देर शाम दो मोटरसाईकिलों की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसमें तुला दांगी निवासी गांव बारीसाखी जिला चतरा, झारखंड की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार दिलदार निवासी गांव खानक अपने सौतेले पिता तुला दांगी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर खानक क्रेशर जौन से घर लौट रहे थे।
करीब शाम छह बजे जब दोनों तोशाम-हिसार रोड पर कृष्ण टायर पंचर दुकान के नजदीक पहुंचे तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने लापरवाही से चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सडक़ पर गिर गए और तुला दांगी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दिलदार को मामूली चोटें आईं।
घायल तुला दांगी को तुरंत सरकारी अस्पताल तोशाम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसा करने वाला चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। मृतक के बेटे दिलदार की लिखित शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।