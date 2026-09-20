'अभय चौटाला की बयानबाजी के कारण टूटी परिवार की एकता', रणजीत चौटाला का खुलासा, CM नायब को योगी मॉडल अपनाने की सलाह

जागरण संवाददाता, भिवानी। आम जनता और समर्थकों की दिली इच्छा थी कि पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का पूरा परिवार एक ही मंच पर हो। ओमप्रकाश चौटाला के निधन के समय भी लोगों की यही भावना थी। मैं भी इसका पक्षधर था।

अजय चौटाला ने भी पहल करते हुए साथ आने की सहमति जताई थी, लेकिन अभय की अनावश्यक व उल्टी बयानबाजी के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो सका। यह बात शनिवार को पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कही है।

एक निजी कार्यक्रम में भिवानी पहुंचे रणजीत सिंह चौटाला ने अपने राजनीतिक भविष्य, चुनावी रणनीतियों और राज्य व देश की वर्तमान राजनीति पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वह कोई नई क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब देश की राजनीति टू-पार्टी सिस्टम (कांग्रेस या भाजपा) की ओर बढ़ चुकी है। क्षेत्रीय दलों का दौर अब लगभग समाप्त हो गया है।

हिसार से ही चुनाव लड़ेंगे चुनावी राजनीति में भागीदारी को लेकर रणजीत चौटाला ने कहा कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। यदि लोकसभा चुनाव लड़ना हुआ तो वह हिसार से ही चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में सिरसा जिले की सीटें जैसे कालांवाली, ऐलनाबाद, डबवाली या रानियां उनके विकल्प हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी भी नेता को सीटें या सम्मान उसकी जमीनी ताकत और वोट बैंक के आधार पर ही मिलता है।

कांग्रेस के भीतर टांग खिंचाई का कल्चर बहुत ज्यादा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रणजीत ने कहा कि पार्टी का इतिहास कई बार टूटने का रहा है और हरियाणा में आज भी भयंकर गुटबाजी है। उन्होंने सिरसा और अन्य सीटों का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस के भीतर टांग खिंचाई का कल्चर बहुत ज्यादा है, जहां एक नेता दूसरे के प्रत्याशी को हराने में लग जाता है।