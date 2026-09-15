भिवानी के तोशाम में पंचायत की करोड़ों की जमीन की रजिस्ट्री पर सवाल, कार्रवाई नहीं होने का लगाया आरोप

संवाद सहयोगी, तोशाम। गांव तोशाम में पंचायत की जमीन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार व घोटाले के मामले में कार्रवाई नहीं करने का मामला सामने आया है।

शिकायतकर्ता राजेंद्र मेघवाल ने आरोप लगाया है कि खसरा नंबर 478, रकबा तीन कनाल 19 मरले, जो गैर मुमकिन पंचायत घर के रूप में दर्ज जमीन है, उसे मिलीभगत कर आबादी देह यानी लाल डोरा क्षेत्र की जमीन दर्शाया गया।

इसके बाद कथित तौर पर गलत दस्तावेज तैयार कर ग्राम पंचायत की जमीन की रजिस्ट्री गोपाल निवासी तोशाम के नाम करवा दी गई। शिकायत के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री वसीका नंबर 4450, बही नंबर 01, जिल्द नंबर 134 में 9 अक्टूबर 2023 को दर्ज की गई।