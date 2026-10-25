आबकारी मामले में अपराधी गिरफ्तार, चरखी दादरी कोर्ट ने भेजा जेल

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। आबकारी अधिनियम मामले में उद्घोषित अपराधी को सीआइए-2 टीम ने गिरफ्तार किया है। उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि रेवाड़ी जिले के गांव धनौरा चिल्लर निवासी अजीत के खिलाफ 10 अगस्त 2021 को सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने के मामले में बौंद कलां थाना में हरियाणा आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था।

मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया था, लेकिन आरोपित लगातार पेशियों पर गैरहाजिर रहने लगा। लगातार गैरहाजिर रहने पर एसीजेएम चरखी दादरी प्रवीन कुमार की अदालत ने 17 सितंबर 2026 को अजीत को उद्घोषित अपराधी घोषित किया।