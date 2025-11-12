हरियाणा में नेशनल शूटिंग खिलाड़ी की सड़क दुर्घटना में मौत, बाइक पर घर जाते समय कार ने मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। गांव मैहड़ा निवासी और नेशनल शूटिंग खिलाड़ी 24 वर्षीय विशाल की सोमवार रात को सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई नृपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों खेत से बाइक पर घर लौट रहे थे, तभी मैहड़ा और बिरही कलां के बीच माइनर के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में विशाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नृपेंद्र को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआइ रेफर किया गया। सूचना पर झोझू कलां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को दादरी सिविल अस्पताल भिजवाया।

मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मृतक के पिता कुलदीप सिंह के बयान पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।