3 बार पोस्टमार्टम और तीन महीने... मगर नहीं सुलझी मनीषा डेथ मिस्ट्री; परिजनों का पारा हुआ हाई
भिवानी में प्ले स्कूल शिक्षिका मनीषा की मौत की गुत्थी तीन महीने बाद भी अनसुलझी है। हत्या है या आत्महत्या, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। गांव ढाणी लक्ष्मण में हुई पंचायत में सीबीआई जांच की प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठी। जांच में ढिलाई के विरोध में 30 नवंबर को भूख हड़ताल की जाएगी। स्थिति स्पष्ट न होने पर आगे पंचायत कर फैसला लेने की चेतावनी दी गई है।
जागरण संवाददाता, भिवानी। प्ले स्कूल की शिक्षिका मनीषा की मौत को तीन महीने बीत चुके है। बावजूद इसके अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हत्या थी या आत्महत्या। इसी को लेकर उसके गांव ढाणी लक्ष्मण में पंचायत हुई और स्वजनों व पंचायतियों के चेहरों पर मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं होने की टीस साफ दिखी।
पंचायतियों ने आखिरकार फैसला किया कि सीबीआइ स्वजनों को तो बताए कि आखिर उनकी जांच कहां तक पहुंची और किस दिशा में चल रही है। इतना ही नहीं जांच में ढिलाई का आरोप लगाते हुए पंचायतियों ने कहा कि अब 30 नवंबर को सुबह आठ बजे से सायं पांच बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी सरकार, प्रशासन ने उन्हें स्थिति स्पष्ट नहीं की तो पंचायत कर आगामी फैसला लेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।