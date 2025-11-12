3 बार पोस्टमार्टम और तीन महीने... मगर नहीं सुलझी मनीषा डेथ मिस्ट्री; परिजनों का पारा हुआ हाई

भिवानी में प्ले स्कूल शिक्षिका मनीषा की मौत की गुत्थी तीन महीने बाद भी अनसुलझी है। हत्या है या आत्महत्या, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। गांव ढाणी लक्ष्मण में हुई पंचायत में सीबीआई जांच की प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठी। जांच में ढिलाई के विरोध में 30 नवंबर को भूख हड़ताल की जाएगी। स्थिति स्पष्ट न होने पर आगे पंचायत कर फैसला लेने की चेतावनी दी गई है।

मनीषा मौत मामला: तीन महीने बाद भी मौत बनी है पहेली।