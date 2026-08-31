BJP नेता के बेटे प्रमोद पूनिया हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, युवती के माता-पिता और भाई को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, भिवानी। गांव धारवानबास में वर्ष 2019 में हुए भाजपा नेता गुणपाल चेयरमैन के बेटे प्रमोद पूनिया हत्याकांड में अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

जज मनीष कुमार की अदालत ने मामले में युवती के पिता शमशेर, मां सुनीता और भाई नवीन को आजीवन कारावास की सजा दी। तीनों पर प्रमोद की हत्या करने का आरोप था।

भाजपा नेता गुणपाल ने बताया कि मामले में युवती के पिता शमशेर, मां सुनीता और भाई नवीन ने घर में घुसकर प्रमोद पर कुल्हाड़ी व तेजधार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में तीन आरोपित थे, जिन्हें अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।