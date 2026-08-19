डाक विभाग ने बढ़ाए पार्सल के दाम, स्पीड पोस्ट की ऑनलाइन बुकिंग पर घर आएगा डाकिया

सुरेश मेहरा, भिवानी। डाक विभाग ने पहली अगस्त से रजिस्टर्ड पार्सल के रेट बढ़ा दिए हैं। आपने यूनिक आइडी बनवाई है तो वजन के हिसाब से 40 से 50 प्रतिशत तक छूट का प्रविधान भी है। दूसरी और आप घर बैठे आनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। आपने स्पीड पोस्ट की ऑनलाइन बुकिंग की तो डाकिया आपके घर आकर डाक ले जाएगा।

डाकघरों में नकद भुगतान भी लगभग बंद कर दिया गया है। इंडिया पोस्ट पार्सल के कम से कम 500 ग्राम के लोकल के 31, राज्य में 37, जोन में 40 और दूसरे राज्य में 41 रुपये फीस निर्धारित की गई है। इसके अलावा स्पीड पोस्ट पार्सल के इसी वजन में लोकल के 34, राज्य के 42, जोन के 48 और दूसरे राज्य के 55 रुपये निर्धारित किए गए हैं।