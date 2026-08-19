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डाक विभाग ने बढ़ाए पार्सल के दाम, स्पीड पोस्ट की ऑनलाइन बुकिंग पर घर आएगा डाकिया

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Wed, 19 Aug 2026 12:16 PM (GMT+05:30)

डाक विभाग ने 1 अगस्त से रजिस्टर्ड पार्सल की दरों में वृद्धि की है, हालांकि यूनिक आईडी धारकों को 40-50% की छूट मिलेगी।

स्पीड पोस्ट की ऑनलाइन बुकिंग पर घर आएगा डाकिया (File Photo)

स्पीड पोस्ट की ऑनलाइन बुकिंग पर घर आएगा डाकिया (File Photo)

HighLights

  1. डाक विभाग ने 1 अगस्त से रजिस्टर्ड पार्सल दरें बढ़ाईं

  2. यूनिक आईडी पर पार्सल दरों में 40-50% छूट मिलेगी

  3. स्पीड पोस्ट की ऑनलाइन बुकिंग पर डाकिया घर से सामान लेगा

सुरेश मेहरा, भिवानी। डाक विभाग ने पहली अगस्त से रजिस्टर्ड पार्सल के रेट बढ़ा दिए हैं। आपने यूनिक आइडी बनवाई है तो वजन के हिसाब से 40 से 50 प्रतिशत तक छूट का प्रविधान भी है। दूसरी और आप घर बैठे आनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। आपने स्पीड पोस्ट की ऑनलाइन बुकिंग की तो डाकिया आपके घर आकर डाक ले जाएगा।

डाकघरों में नकद भुगतान भी लगभग बंद कर दिया गया है। इंडिया पोस्ट पार्सल के कम से कम 500 ग्राम के लोकल के 31, राज्य में 37, जोन में 40 और दूसरे राज्य में 41 रुपये फीस निर्धारित की गई है। इसके अलावा स्पीड पोस्ट पार्सल के इसी वजन में लोकल के 34, राज्य के 42, जोन के 48 और दूसरे राज्य के 55 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

 