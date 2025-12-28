हरियाणा में वीएलडीए कोर्स: 12वीं पास युवाओं को सीधा प्रवेश का अंतिम मौका, ऐसे करें अप्लाई

संवाद सूत्र, मंडी। बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए सुनहरा मौका है। किसी भी स्टीम में 12वीं पास पुरुष एवं महिला प्रदेश भर के 11 कॉलेज में रिक्त 277 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं।

वीएलडीए में आर्ट्स सहित किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास करने वाले छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने नियमों में बदलाव कर सीधा प्रवेश का मौका दिया है। इससे अब वे हरियाणा के 17 कालेजों में डिप्लोमा कर सकते हैं, यह पहले साइंस वालों तक सीमित था, अब आर्ट्स, कॉमर्स, नान-मेडिकल वाले भी आवेदन कर सकते हैं, यह उन छात्रों के लिए आखिरी मौका हो सकता है जो वीएलडीए करना चाहते हैं और प्रवेश परीक्षा भी नहीं दे पाए थे।