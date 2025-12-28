Language
    हरियाणा में वीएलडीए कोर्स: 12वीं पास युवाओं को सीधा प्रवेश का अंतिम मौका, ऐसे करें अप्लाई

    By Navneet Navneet Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:05 PM (IST)

    हरियाणा में बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए वीएलडीए कोर्स में सीधा प्रवेश का सुनहरा अवसर है। अब 12वीं पास (किसी भी स्ट्रीम) छात्र 11 कॉलेजों में 277 ...और पढ़ें

    12वीं पास युवाओं को सीधा प्रवेश का अंतिम मौका (File Photo)

    संवाद सूत्र, मंडी। बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए सुनहरा मौका है। किसी भी स्टीम में 12वीं पास पुरुष एवं महिला प्रदेश भर के 11 कॉलेज में रिक्त 277 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं।

    वीएलडीए में आर्ट्स सहित किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास करने वाले छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने नियमों में बदलाव कर सीधा प्रवेश का मौका दिया है। इससे अब वे हरियाणा के 17 कालेजों में डिप्लोमा कर सकते हैं, यह पहले साइंस वालों तक सीमित था, अब आर्ट्स, कॉमर्स, नान-मेडिकल वाले भी आवेदन कर सकते हैं, यह उन छात्रों के लिए आखिरी मौका हो सकता है जो वीएलडीए करना चाहते हैं और प्रवेश परीक्षा भी नहीं दे पाए थे।

    वे छात्र अब प्रदेश भर में 11 कालेज में रिक्त 277 सीटों के लिए 30 दिसंबर को 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भरकर सीधा दाखिला ले सकते हैं।

    आइडियल वेटरनरी कालेज सिंघानी के डायरेक्टर अशोक कुमार सांगवान ने बताया कि बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए वीएलडीए पशुधन सहायक कोर्स एक सुनहरा अवसर है, जो उन्हें पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार या नौकरी के अवसर दिलाता है।

    खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी मांग है, जिससे युवा पशुधन प्रबंधन, उपचार और सरकारी पशु चिकित्सा विभागों में काम कर सकते हैं। इच्छुक युवक और युवती कालेज में जाकर सीधा प्रवेश ले सकते हैं।