देश को जिताएगा हरियाणा, एशियन्स गेम्स में 70 खिलाड़ी दिखाएंगे दम; 17 खेलों में लेंगे हिस्सा

सुरेश मेहरा, भिवानी। हरियाणा की मिट्टी ने देश को पहलवान और मुक्केबाज ही नहीं दिए, अब यहां की बेटियां और बेटे हर उस मैदान और खेल में दस्तक दे रहे हैं जहां तिरंगा ऊंचा करने का मौका होता है।

जापान में 19 सितंबर से चार अक्टूबर तक होने वाले एशियन गेम्स में 492 खिलाड़ी भाग लेंगे जो 35 खेलों में अपना दम दिखाएंगे। ओलिंपिक खेलों के खिलाड़ी प्रदेश से 61 रहेंगे, जबकि नॉन-ओलिंपिक खेलों में 19 हरियाणवी चुनौती पेश करेंगे। यानी 80 खिलाड़ी 17 खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिलहाल ये खिलाड़ी जापान में अभ्यास कर रहे हैं।

कुश्ती में 16, मुक्केबाजी में आठ खिलाड़ी दम दिखाने को तैयार हरियाणा की पहचान माने जाने वाले कुश्ती में प्रदेश का दबदबा कायम है। भारतीय दल के सभी 16 पहलवान हरियाणा से हैं। डोपिंग प्रकरण के चलते दो नाम हटने के बाद भी इस खेल में प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे मजबूत है।

इसके अलावा मुक्केबाजी में आठ, एथलेटिक्स में सात और शूटिंग में सात खिलाड़ी हरियाणा से हैं। हाकी में भी प्रदेश की अहम भूमिका रहेगी। महिला टीम में सविता पूनिया, नवनीत कौर, नेहा गोयल, ज्योति, दीपिका और शिल्पी डबास सहित छह खिलाड़ी हैं।

पुरुष टीम में सुमित, संजय, अभिषेक और यशदीप सिवाच समेत चार हरियाणवी शामिल हैं। परंपरागत खेलों से हट कर इस बार फेंसिंग में तीन, बैडमिंटन, आर्चरी, गोल्फ और रोइंग में दो-दो, जबकि क्रिकेट और टेनिस में एक-एक खिलाड़ी हरियाणा से हैं।

नॉन-ओलिंपिक में कबड्डी का सबसे बड़ा कुनबा नॉन-ओलिंपिक खेलों में हरियाणा की मजबूत मौजूदगी है। कबड्डी में 13 खिलाड़ी प्रदेश से हैं। वुशु और कुराश में दो-दो, जबकि एमएमए और सेपक टकरा में एक-एक हरियाणवी भारतीय दल का हिस्सा है। कुल मिला कर यह कि 492 सदस्यीय भारतीय दल में 265 पुरुष और 227 महिला खिलाड़ी हैं। एथलेटिक्स में 38 महिला और 35 पुरुष खिलाड़ी हैं।

रग्बी सेवन्स में भी भारत की 13 सदस्यीय महिला टीम उतरेगी। क्रिकेट में हरियाणा से मात्र एक खिलाड़ी होने पर चिंता जताते हुए खेल प्रेरक एडवोकेट राजनारायण हरियाणा क्रिकेट संघ के सचिव को पत्र लिख कर चिंता जताई और कहा कि हरियाणा में खेल टेलेंट की कमी नहीं है फिर भी हरियाणा के खिलाड़ियों की कमी अखरती है।

पिछली बार से खिलाड़ी कम पर पदक की उम्मीद ज्यादा पिछले एशियन गेम्स जो हांगझोऊ में हुए थे। उनमें भारतीय दल में 655 खिलाड़ी थी जिने में 89 हरियाणवी थे। इस बार 492 खिलाड़ी एशियन गेम्स में भाग लेंगे। इनमें हरियाणा की भागीदारी 80 खिलाड़ियों की है। यूं कहें कि भारतीय दल में 16.26 प्रतिशत हरियाणवी खिलाड़ी हैं। जबकि देश की आबादी के मुकाबले हरियाणा की आबादी 2.5 प्रतिशत ही है। चाहे खेल कौन से भी हों हरियाणवी हमेशा आगे रहते हैं।