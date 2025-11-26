हरियाणा में आठ बार के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी से मारपीट, दबगों ने छीने सोने की चेन-कड़ा और नकदी
हरियाणा में एक दुखद घटना में, आठ बार के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी के साथ मारपीट की गई और दबंगों ने उनसे सोने की चेन, कड़ा और नकदी लूट ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। खिलाड़ी को चिकित्सा सहायता दी गई है।
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। दादरी शहर के कॉलेज रोड निवासी आठ बार के नेशनल शॉटपुट गोल्ड मेडलिस्ट के साथ दो गाड़ियों में सवार होकर आए लोगों द्वारा मारपीट कर सोने की चेन, कड़ा सहित कैश छीनने का मामला सामने आया है। साथ ही पुलिस को शिकायत करने पर गोली मारने की धमकी भी दी गई है।
पीड़ित दीपेंद्र डबास ने पुलिस को शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस संबंध में 10 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में स्टेडियम रोड निवासी खिलाड़ी दीपेंद्र डबास ने बताया कि वह 23 नवंबर की रात अपनी पोर्शे गाड़ी लेकर मार्केट जा रहा था। जब वह शुभम वाटिका के पास पहुंचा तो कुछ लोग खड़े थे। गाड़ी के सामने आने पर उसने हार्न बजाया तो एक आदमी ने उनको साइड कर दिया।
जिसके बाद वह जैसे ही जनता कालेज के समीप चौक पर पहुंचा तो सामने से एक बिना नंबर प्लेट की कैंपर गाड़ी ने रास्ता रोका और उसमें से छह व्यक्ति उतरकर आए। इनमें से दो के पास डंडे और एक के पास पिस्तौल था। वे आते ही उसे मारने लगे। उसी दौरान पीछे से एक और गाड़ी आई जिसमें से चार लोग उतरे जिन्होंने आते ही डंडों से पीटना शुरू कर दिया। जिससे वह घायल हो गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।