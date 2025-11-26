हरियाणा में आठ बार के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी से मारपीट, दबगों ने छीने सोने की चेन-कड़ा और नकदी

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। दादरी शहर के कॉलेज रोड निवासी आठ बार के नेशनल शॉटपुट गोल्ड मेडलिस्ट के साथ दो गाड़ियों में सवार होकर आए लोगों द्वारा मारपीट कर सोने की चेन, कड़ा सहित कैश छीनने का मामला सामने आया है। साथ ही पुलिस को शिकायत करने पर गोली मारने की धमकी भी दी गई है।

पीड़ित दीपेंद्र डबास ने पुलिस को शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस संबंध में 10 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में स्टेडियम रोड निवासी खिलाड़ी दीपेंद्र डबास ने बताया कि वह 23 नवंबर की रात अपनी पोर्शे गाड़ी लेकर मार्केट जा रहा था। जब वह शुभम वाटिका के पास पहुंचा तो कुछ लोग खड़े थे। गाड़ी के सामने आने पर उसने हार्न बजाया तो एक आदमी ने उनको साइड कर दिया।