हरियाणा के चार लाख से अधिक सक्षम युवाओं को रोजगार की दरकार, सरकारी विभाग नहीं दे रहे काम

भिवानी, नवनीत शर्मा। प्रदेशभर में सक्षम युवाओं को पिछले दो माह से सरकारी विभागों की तरफ से काम अलॉट नहीं किया गया है। इसके कारण वे फिर से बेरोजगार हो गए हैं। प्रदेशभर में 4,03,825 ऐसे युवा हैं, जिन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए सक्षम युवाओं की श्रेणी में शामिल किया है लेकिन अब ये काम के लिए भटक रहे हैं। अप्रैल माह में उनसे विभागों ने काम तो करवा लिया, लेकिन अब तक वेतन जारी नहीं किया। अब मई, जून और जुलाई के 10 दिन बीत जाने के बाद भी काम नहीं मिला है। इन युवाओं से काम करवाने वाले विभाग को 75 फीसदी वेतन खुद देना होता है, जबकि 25 फीसदी वेतन रोजगार विभाग वहन करता है। जिन युवाओं ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई की हुई है, जिन्हें प्रति माह तीन हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता मिला है, जबकि सक्षम योजना में 100 घंटे काम करने पर नौ हजार रुपये। स्नातक वालों को प्रति माह 1500 रुपये और सक्षम में छह हजार रुपये प्रति माह, जबकि 12वीं पास को 900 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। सक्षम योजना के तहत नहीं मिल रहा काम अब इन युवाओं को यहां सक्षम योजना के तहत काम नहीं मिल रहा है। वहीं, दूसरी ओर अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता भी रूका हुआ है, जिसका खामियाजा इन युवाओं को भुगताना पड़ रहा है। ऐसे में युवा अपने बेरोजगारी भत्ते और सक्षम के तहत काम के लिए रोजाना रोजगार कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। भिवानी की जिला रोजगार अधिकारी कविता ग्रेवाल ने बताया कि सक्षम युवाओं को सरकारी विभागों की तरफ से काम उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन कई दिनों से काम के बारे में कोई डिमांड नहीं आई है। इसकी वजह से उनको काम अलॉट नहीं किया जा रहा। विभाग की वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी भत्ता रूका हुआ है। जैसे ही वेबसाइट चलेगी सभी का पूरा भत्ता बैंक खातों में डाल दिया जाएगा।

