हरियाणा में लम्पी वायरस का प्रकोप, 150 से अधिक गायों की मौत

शिव कुमार, भिवानी। लम्पी वायरस ने पशुपालन करने वालों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेशभर में लम्पी वायरस बीमारी गायों पर घातक बनती जा रही है। गोशालाओं के बाद यह बेसहारा गोवंश के माध्यम से कालोनियों, गलियों तक पहुंच चुकी है।

हर रोज शहर की अलग-अलग कालोनियों से लम्पी पीड़ित गाय की मौत की सूचना आ रही है। सैकड़ों की संख्या में गाय इस बीमारी से संक्रमित है। अब तक 150 से अधिक गाय दम तोड़ चुकी है। बावजूद इसके पशुपालन विभाग अनभिज्ञ बना है।

उनके रिकार्ड में एक ही गाय की मौत है जबकि 105 गाय तो अकेले तिगड़ाना मोड़ के पास एक गोशाला की ओर से बनाए आईसोलेशन सेंटर में दम तोड़ चुकी है। 183 से अधिक गायों का चल रहा इलाज इस आइसोलेशन सेंटर में भिवानी के अलावा चरखी दादरी, झज्जर, यमुनानगर तक से पीड़ित गायों को इलाज के लिए लाया गया था। अब भी यहां 183 लम्पी पीड़ित गाय उपचाराधीन है। 2022 में भी इस वायरस ने ली थी हजारों गायों की जान प्रदेशभर में 15 हजार के करीब गाय लम्पी वायरस बीमारी की चपेट में है।लंबी वायरल ने वर्ष 2022 में पशुपालकों को काफी नुकसान पहुंचाया था। करीब 2937 पशुओं की मौत हुई थी और हजारों की संख्या में पशुओं खासकर गायों को अपने कोई न कोई अंग गंवाने पडे़ थे।

एक बार फिर यह गंभीर हो रहा है। यह मुख्यत: गायों, छोटे बछडे़-बछड़ियों को अपनी चपेट में ले रहा है।हरियाणा के अलावा यूपी, राजस्थान भी इसकी चपेट में है। हरियाणा में भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी, सोनीपत, यमुनानगर, रोहतक क्षेत्र में ज्यादा केस सामने आ रहे है।ट

लम्पी बीमारी की चपेट में आई गायों में 75 प्रतिशत तक बेसहारा गाय है तो 25 प्रतिशत तक पालतु। राजस्थान से आने वाली गाय भी लम्पी वायरल बीमारी फैला रही है और इनके आवागमन पर अभी तक भी कोई रोक नहीं है।

वैक्सीनेशन पर उठे सवाल पशुपालन विभाग का दावा है कि प्रदेशभर में संक्रमण रोकने के लिए 14.61 लाख पशुओं का वैक्सीनेशन करवाया है। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में गायों का लम्पी वायरल की चपेट में आना वैक्सीनेशन पर सवाल खडे़ कर रहा है।

अब आमजन भी इस पर सवाल उठा रहे है। बैंक कालोनी वासी विपिन ने बताया कि उनके यहां पूरी गली में ही वैक्सीनेशन के लिए कोई नहीं आया। लम्पी के चपेट में उसकी गाय और करीब एक साल की बछिया आई।