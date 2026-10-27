CM बागवानी बीमा योजना में शामिल हुआ मधुमक्खी पालन, हरियाणा के बागवानों की CM सैनी का बड़ा तोहफा

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। प्रदेश सरकार ने बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की है।

इसके तहत मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के माध्यम से मधुमक्खी पालकों को प्राकृतिक आपदाओं सहित विभिन्न कारणों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

योजना को लेकर उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि सरकार की इस पहल से मधुमक्खी पालन से जुड़े किसानों एवं उद्यमियों को लाभ मिलेगा। साथ ही मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन और इस क्षेत्र से जुड़े किसानों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

उन्होंने संबंधित किसानों और मधुमक्खी पालकों से योजना की जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बाढ़ की स्थिति में मधुमक्खी के बक्सों और कॉलोनियों के पानी में डूब जाने, आग लगने से मधुमक्खी के बक्से ओर कॉलोनियां खराब होने, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बक्सों एवं कॉलोनियों का दुर्घटना से नुकसान होने, बशर्ते दुर्घटना हरियाणा राज्य के अंदर हुई हो तथा उसकी एफआइआर/डीडीआर दर्ज हो व मधुमक्खी में महामारी के कारण नुकसान होने पर संबंधित किसान लाभ के लिए पात्र होंगे।

250 कॉलोनियों और बक्सों पर मिलेगी सहायता योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए प्रति मधुमक्खी पालक के पास अधिकतम 250 मधुमक्खी कॉलोनियां और बक्से हो, भावांतर भरपाई योजना-शहद के तहत पंजीकरण अनिवार्य तथा प्रत्येक मधुमक्खी बाक्स पर भावांतर भरपाई योजना का यूनिक नंबर दिया जाना अनिवार्य है।