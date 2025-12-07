जुआरी या टाइम पास? भिवानी में ताश खेलने पर भी एक्शन, 1600 से अधिक किए चालान; बुजुर्ग परेशान

जागरण संवाददता, भिवानी। आप सार्वजनिक जगहों पर मनोरंजन के लिए भी ताश खेल रहे हैं तो सावधान हो जाइए। जिला पुलिस का आपरेशन हाटस्पाट डोमिनेशन अभियान चलने के कारण अब पार्कों और नुक्कड़ों पर टाइम पास करना भी बुजुर्गों के लिए आसान नहीं रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस का मानना है कि ऐसे स्थानों पर जुआ पनप रहा है, इसलिए जुआरियों पर शिकंजा कसना जरूरी है। शहर के पार्कों और नुक्कड़ों पर ताश खेलने वाले बड़े-बुजुर्गों में इस कार्रवाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। रामनिवास शर्मा, रामकिशन शर्मा, गणेशीलाल जैसे बुजुर्गों ने बताया कि वे तो केवल धूप सेकने और टाइम पास करने के लिए कुछ देर पार्क में आ जाते थे, लेकिन अब पुलिस उन्हें यहां बैठने नहीं देती। बुजुर्गों का कहना है कि इस बुढ़ापे में टाइम पास करना भी आसान नहीं रहा, क्योंकि पुलिस का पता नहीं कब आ धमके।

उन्होंने पुलिस-प्रशासन से आग्रह किया कि ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे जो बुजुर्ग केवल समय व्यतीत करने के लिए ताश खेल रहे हैं, उन्हें बेवजह न फंसाया जाए। कुछ बुजुर्गों ने यह भी आरोप लगाया कि कई मामलों में पुलिस रुपये लेकर उन्हें छोड़ देती है।

1600 से ज्यादा चालान किए पुलिस का कहना है कि आपरेशन हाटस्पाट डोमिनेशन अभियान के तहत जुआ, सट्टा जैसी कई तरह की बुराइयों में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की कोई बुराई न फैले और आपसी भाईचारा मजबूत रहे।