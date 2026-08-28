फिनलैंड से 2 साल बाद भाई को राखी बांधने आ रही थी डॉक्टर बेटी, नेपाल की बाढ़ में हुई लापता; 3 दिन बाद भी सुराग नहीं

जागरण संवाददाता, भिवानी। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में भिवानी की बेटी डॉ. प्रियंका चौधरी भी लापता है। फिनलैंड में रह रहीं डॉ. प्रियंका 70 सदस्यीय दल के साथ नेपाल घूमने गई थी। वहां 13 दिन के टूर के बाद उन्हें 26 अगस्त को लौटना था। दो साल बाद वह भारत आ रही थी और वह विशेषरूप से रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने, मिलने आ रही थी।

मगर बाढ़ ने परिवार की खुशियों में चिंता डाल दी है। स्वजन वहां तलाश के लिए जाना चाहते है मगर बिगडे़ हालात बाधा बने हैं। वे वहां के अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी जुटाने के प्रयास कर रहे है मगर अभी तक डॉ. प्रियंका की कोई सूचना नहीं है। उनका फोन भी 25 अगस्त से बंद है।

डॉ. प्रियंका के पिता रमेश ओला भिवानी जिला परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं और फिलहाल परिवार समेत बिलासपुर में रहते है। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त बेटी से वीडियो काल पर बात हुई थी। उसने बताया था कि वह चीन-नेपाल बार्डर पर एक होटल में ठहरी है। बेटी ने बताया था कि वह 26 अगस्त को भारत आएगी। रक्षाबंधन पर वह घर आएगी।

इस बातचीत के बाद फोन कट गया था। करीब एक घंटे बाद जब दोबारा काल की तो फोन नहीं मिला। अब वहां के अधिकारियों से संपर्क कर रहे है मगर बेटी की अभी तक कोई सूचना नहीं है। जिस क्षेत्र में वह होटल में ठहरी थी, वहां होटल बाढ़ में बह गए है। बेटी के लिए पूरा परिवार चिंतित है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब तक भगवान से ही प्रार्थना कर रहे है।

दो साल पहले घर आई थीं प्रियंका, सबसे मिलके लौटी जिप के पूर्व अध्यक्ष रमेश ओला बवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव बड़सी से है। बेटी डॉ. प्रिंयका की पढ़ाई और बिजनेस के चलते वे पूरा परिवार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर चला गया था। प्रियंका ने कालेज पढ़ाई के बाद मेडिकल की पढ़ाई फिनलैंड में पूरी की। प्रियंका फिनलैंड में ही डाक्टर है और वहीं इंजीनियर याइनी से शादी की है।

प्रियंका चौधरी दो साल पहले अपने घर और पैतृक गांव आई थी। रमेश ओला ने बताया कि पिछले साल वह अपनी पत्नी के साथ फिनलैंड बेटी के पास गया था। वहां करीब दो महीने रुके। मगर बेटा यहीं रहा। अब बेटी दो साल बाद बेटे से मिलने ही रक्षाबंधन पर बिलासपुर आ रही थी। चचेरे भाई गांव बड़सी निवासी विनोद ओला ने बताया कि उसके ताऊ रमेश ओला के दो बच्चे बड़ी बेटी प्रियंका और छोटा बेटा है। डॉ. प्रियंका रक्षाबंधन पर घर आनी थी।