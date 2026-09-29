भिवानी की बहू का गोल्डन पंच, दर्शना घणघस ने ऑल इंडिया पुलिस प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक

जागरण संवाददाता, भिवानी। खेल के मैदान में अनुशासन, समर्पण और अथक परिश्रम की बदौलत बेटियां हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। इसी कड़ी में गांव धनाना की बहु अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज दर्शना घणघस पत्नी संदीप घणघस ने 75वीं ऑल इंडिया पुलिस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है।

स्वर्ण पदक जीतने के बाद घर लौटने पर दर्शना घणघस का गांव में स्वागत किया गया और वरिष्ठ खेल हस्तियों व स्वजनों ने आशीर्वाद देकर भविष्य की बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर पदक विजेता मुक्केबाज दर्शना के दादा ससुर पूर्व चेयरमैन चौधरी दलीप सिंह एवं सुसर साई मुख्य कोच भूपेंद्र सिंह ने दर्शना को जीत की बधाई देते हुए कहा कि बेटियों की मेहनत और लगन आज पूरे समाज के लिए गौरव बन चुकी है।