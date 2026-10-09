माउंट आबू में भिवानी के CRPF जवान की मौत, गांव में शोक की लहर

संवाद सहयोगी, तोशाम। ढाणी किरावड़ निवासी 38 वर्षीय सीआरपीएफ जवान विकास की माउंट आबू में ड्यूटी से क्वार्टर लौटते समय सड़क हादसे में मौत हो गई। जवान की मौत की सूचना मिलते ही परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

बुधवार को वह ड्यूटी पूरी कर मोटरसाइकिल से क्वार्टर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में एक जीप ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में विकास को गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। विकास अपने परिवार के साथ माउंट आबू में रह रहा था।

वह वर्ष 2011 में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था। वीरवार को पार्थिव शरीर गांव ढाणी किरावड़ पहुंचाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट सत्यनारायण, निरीक्षक मनोज कुमार, हरीश कुमार, सहायक उप निरीक्षक संजय कुमार, सिपाही विक्रम देसाई, प्रदीप कुमार, उमेश, महेश कुमार, संदीप और सिपाही सरोज ने जवान को सलामी देकर अंतिम विदाई दी। विकास अपने पीछे पत्नी और दो बेटियों व एक बेटे सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गया है।