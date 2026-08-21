SIR अभियान के तहत मतदाता घर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, यहां जानें प्रोसीजर

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर जिला में एसआइआर अभियान के तहत कार्य जारी है। आपका मत, आपकी पहचान-हर संकल्प के मुख्य उद्देश्य के तहत यह अभियान नागरिकों को अपनी मतदान सूची को अपडेट करने और नए नाम जुड़वाने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है।

अभियान के मुख्य बिंदु और फार्म विवरण के बारे में उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि मतदाता सूची को त्रुटि मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तीन प्रमुख फार्म हैं, जिनमें फार्म-6 नए मतदाता के लिए है।

इसके तहत यदि कोई नागरिक एक जुलाई 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वह नया नाम जोड़ने के लिए फार्म-6 भर सकता है। इसी प्रकार फार्म-7 नाम हटाने के लिए है। यदि किसी मतदाता का नाम स्थानांतरित हो गया है, मृत्यु हो गई है या नाम का दोहराव है, तो नाम हटाने के लिए फार्म-7 भरें।

उन्होंने बताया कि फार्म-8 विवरण सुधारने के लिए है। यदि मतदाता के नाम, आयु, पता, फोटो या अन्य किसी भी विवरण में कोई गलती है, तो विवरण सुधारने के लिए फार्म-8 भरा जा सकता है। इन सभी फार्म के साथ जरूरी दस्तावेज और घोषणा-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। उपायुक्त ने बताया कि नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार दो माध्यमों से फार्म और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसमें आनलाइन व आफलाइन माध्यम है। आधिकारिक वेबसाइट वोटर्स.ईसीआई.जीओवी.आइएन के जरिये घर बैठे आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आफलाइन आवेदन के लिए अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास फार्म जमा किए जा सकते हैं। 22, 23 व 29, 30 चलेगा विशेष अभियान उपायुक्त ने बताया कि अभियान को सफल बनाने और नागरिकों की सुविधा के लिए विशेष कैंपेन दिवस निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत 22-23 अगस्त और 29-30 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ स्वयं उपस्थित रहकर मतदाताओं से फार्म आदि प्राप्त करेंगे।