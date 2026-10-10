चरखी दादरी में किसान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिवार में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। गांव मैहड़ा में रबी फसलों की बीजाई के लिए खेत तैयारी में जुटे किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। झोझू कलां थाना पुलिस ने शनिवार को स्थानीय सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतक की पहचान मैहड़ा निवासी 42 वर्षीय नवीन के रूप में हुई है।

स्वजनों से मिली जानकारी के अनुसार नवीन खेती का काम करता था। वह शनिवार सुबह करीब आठ बजे सरसों बिजाई के लिए प्लेवा करने के लिए खेत गया था। करीब नौ बजे गांव का ही एक व्यक्ति वहां खेत में पहुंचा तो वह अचेत पड़ा मिला।