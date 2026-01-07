चरखी दादरी में एड्स का खतरा, 504 सक्रिय मामले; नुक्कड़ नाटक के जरिये HIV जांच और जागरूकता अभियान शुरू

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। दादरी जिले में एड्स संक्रमितों की संख्या 500 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसके मद्देनजर अब जिले में व्यापक स्तर पर जांच व जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे, जिनके जरिए लोगों की एचआइवी जांच की जाएगी और उन्हें एचआइवी के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी की ओर से चरखी दादरी में नुक्कड़ नाटक टीम भी भेजी गई है, जो शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगी।

5 जनवरी से हो चुका है और सीएमओ डा. नरेश कुमार ने अभियान नोडल अधिकारी डॉ. सुमन तंवर की मौजूदगी में इसका आगाज कराया। पहले दिन संयुक्त टीम सांवड़ गांव पहुंची और अभियान के तहत लोगों को नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूक किया। वहीं, जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम हेल्थ कैंप लगाकर ग्रामीणों की एचआइवी जांच की।

6 जनवरी को टीम रानीला व 7 जनवरी को टीम चरखी गांव पहुंची। 16 जनवरी को शहर की वाल्मीकि बस्ती में कैंप लगाकर अभियान का समापन किया जाएगा। इस दौरान लोगों को बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ के प्रति जागरूक कर लिंगानुपात में और सुधार लाने का प्रयास भी किया जाएगा।सीएमओ डा. नरेश कुमार ने बताया कि इस प्रयास के माध्यम से लोगों के एचआइवी को लेकर भ्रम दूर किए जाएंगे।

इस 12 दिवसीय अभियान की रूपरेखा का शेड्यूल हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी की ओर से तय किया गया है। दादरी जिले की बात करें तो अभियान के तहत टीम 11 गांवों और एक शहरी क्षेत्र में पहुंचेगी। सीएमओ ने बताया कि जो लोग अभियान से जुड़कर अपनी जांच कराएंगे उनकी रिपोर्ट गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में एचआइवी संक्रमितों को सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है।



दादरी स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों की मानें तो कैंप में आकर एचआइवी टेस्ट कराने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जबकि बाहर जांच कराने पर उन्हें फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा टीम की ओर से काउंसिलिंग भी की जाएगी और इसके जरिए एचआइवी के प्रति जागरूक किया जाएगा।