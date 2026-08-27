हरियाणा के भिवानी में युवती से बात करने पर युवक को पीट-पीटकर मार डाला, 16 लोगों पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, भिवानी। युवती से बातचीत को लेकर रंजिश में मंगलवार देर रात सिटी स्टेशन के पास 25 वर्षीय युवक रविंद्र की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। रात करीब तीन बजे 15-16 युवकों ने उसे घेरकर हमला कर दिया। रविंद्र को बचाने पहुंचे उसके दो साथी अजय व अनिल भी हमलावरों की चपेट में आ गए। ईआरवी टीम ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने रविंद्र को मृत घोषित कर दिया। मृतक मूलरूप से हांसी जिले के गांव बास का रहने वाला था और फिलहाल रेलवे लाइनपार क्षेत्र में रहता था।

जांच में यह बात आई सामने पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रविंद्र एक युवती से बातचीत करता था। युवती के भाइयों को इसकी जानकारी थी और उन्होंने पहले भी उसे बातचीत बंद करने के लिए कहा था। इसके बावजूद संपर्क बना रहने को लेकर रंजिश चल रही थी। पुलिस को आशंका है कि इसी विवाद के चलते रविंद्र पर हमला किया गया।

साथियों पर भी किया हमला घायल अजय और अनिल ने पुलिस को बताया कि वे रविंद्र को बचाने के लिए पहुंचे तो आरोपितों ने उन पर भी लाठी-डंडों से हमला कर दिया। तीनों के घायल होने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की।